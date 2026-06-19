عمرو أديب: وجود كامل الوزير في مجلس النواب مش عادي.. والنواب اتكلموا معاه جامد ورد عليهم

علق الإعلامي عمرو أديب، على استجواب كامل الوزير وزير النقل، في مجلس النواب، قائلا: "كان شيء مش عادي.. ولازم نبارك".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "لما وزير يروح مجلس النواب، ويتم سؤاله، هذا شيء مش عادي، وقليل لما يروح وزير لمجلس النواب.. مش بيحصل، ولما يحصل؛ لازم نبارك".

وأوضح عمرو أديب،: “كامل الوزير راح المجلس وتلقى وعده.. والنواب اللي معاه وضده حاسبوه.. شوفنا النواب بيكلموا الوزير جامد.. وكامل رد جامد”.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن “مجلس النواب تحدث بقوة مع كامل الوزير”، متسائلا: “كام واحد في مصر عرف إن ده حصل؟.. الإجابة: قليلين جدا”.