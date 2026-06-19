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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. طلاب الثانوية الأزهرية في اختبار صعب أمام الكيمياء

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، امتحان الكيمياء، غدا السبت، في تمام الساعة 9 صباحا، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

امتحان الفقه للقسم العلمي 

وأكدت الغرفة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان مادة الفقه لطلاب القسم العلمي، يوم الأربعاء الماضي، سار بانتظام، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة المركزية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون تسجيل شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المقررات الدراسية، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات والتنسيق مع المناطق الأزهرية المختلفة لضمان انتظام العمل داخل اللجان.


عدد طلاب الثانوية الأزهرية

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية.

ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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