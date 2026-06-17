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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غرفة امتحانات الثانوية الأزهرية: امتحان الفقه للقسم العلمي دون شكاوى

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أكدت الغرفة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفقه لطلاب القسم العلمي، اليوم الأربعاء، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة المركزية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون تسجيل شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المقررات الدراسية، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات والتنسيق مع المناطق الأزهرية المختلفة لضمان انتظام العمل داخل اللجان.

لمشاهدة فيديو آراء الطلاب في امتحان الفقه من هنا

وفي إطار المتابعة الميدانية والإلكترونية، تابع الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، سير الامتحانات من خلال المتابعة الإلكترونية للغرفة المركزية، كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة ميدانية بمحافظة القاهرة، لمتابعة انتظام اللجان والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكدت الغرفة المركزية حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يحقق الانضباط والراحة داخل اللجان، ويسهم في أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف المحافظات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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