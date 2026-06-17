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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حلو وجميل.. آراء طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان الفقه للقسم العلمي |فيديو

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي اليوم “الأربعاء”، الامتحان في مادة الفقه، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وفي رصد آراء الطلاب حول امتحان الفقه اليوم، قال الطالب إسلام محمد، لـ صدى البلد، إن “الامتحان اليوم في الفقه كان كويس جدا بالمقارنة مع الامتحانات السابقة، بخلاف ما حدث في امتحان الفيزياء الذي تميز عن الامتحانات السابقة”.

وتابع: "امتحانات الثانوية الأزهرية بها صعوبة في عدد الأيام فنحن نؤدي الامتحانات يوم بعد يوم".

وأوضح الطالب محمد صلاح، أن "امتحان الفقه كان حلو وأفضل من الامتحانات السابقة وكانت الاسئلة متوقعة وأصعب نقطة فيه كانت في الميراث ولكن أجبت عليها بفضل الله".

من جانبه قال الطالب معاذ محمد دياب، إن “الامتحان اليوم كان حلو وفي مستوى الطالب المتوسط، أما الامتحانات السابقة فكانت صعبة في أغلبها وفي مستوى فوق المتوسط”.

لمشاهدة آراء طلاب الثانوية الأزهرية اضغط هنا

اما الطالب هشام نايف فقال إن “امتحان اليوم كان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط وفيه بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز جيد”.

ورصد موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان اليوم، في هدوء وانتظام حيث يحرص الطلاب على المذاكرة والمراجعة قبل دخول اللجان.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره لجهود جميع القائمين على أعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا مواصلة المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية حتى نهاية الموسم الامتحاني.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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