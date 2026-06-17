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لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي لأداء امتحان الفقه.. بث مباشر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي لأداء امتحان الفقه.. بث مباشر

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
محمد شحتة   -  
تصوير : أحمد بيسو

دخل منذ قليل طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي إلى لجان الامتحانات لأداء امتحان الفقه اليوم، بمعهد مصر الجديدة، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

ورصد موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان اليوم، في هدوء وانتظام حيث يحرص الطلاب على المذاكرة والمراجعة قبل دخول اللجان.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره لجهود جميع القائمين على أعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا مواصلة المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية حتى نهاية الموسم الامتحاني.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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