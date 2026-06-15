تباين ردود أفعال طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان عن امتحان مادة الصرف

تباينت اليوم ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان عقب إداؤهم لإمتحان مادة الصرف لطلاب قسم " علمى علوم " .

أشار بعض الطلاب إلى أن الإمتحان كان إلى حداً ما في مستوى الطالب المتوسط ، ولكنه كان يحتاج إلى تركيز أكبر .

الشهادة الثانوية الأزهرية

فيما أوضح بعض الطلاب إلى أن الإمتحان وجدت به الكثير من الجزئيات التى كانت فى حاجة ماسة للتفكير ، وأن الوقت غير كافى للإجابة عليها .

وفى ظل المتابعة المستمرة لسير إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2025/2026، كان قد تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من اللجان للإطمئنان على إنتظام العملية الإمتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الإمتحانات فى هدوء ويسر داخل 19 لجنة على مستوى المحافظة تضم 2518 طالب وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى .