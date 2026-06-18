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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية بعد امتحان التاريخ

طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية عقب انتهاء امتحان مادة التاريخ، حيث أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت مباشرة ومتدرجة، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة الإسكندرية عن رضاهم عقب أداء امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وتضمن أسئلة مباشرة من المنهج المقرر.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، فيما احتاجت بعض الجزئيات إلى قدر أكبر من التركيز، إلا أن الامتحان في مجمله اتسم بالوضوح وخلا من التعقيدات، وسط أجواء هادئة داخل اللجان.

الإسكندرية طلاب الثانوية مادة التاريخ مباشرة متدرجة

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