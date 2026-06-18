صحة الأقصر تكثف حملات التوعية لدعم بنوك الدم وإنقاذ المرضى

كثفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر جهودها التوعوية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت شعار "قطرة منك حياة لغيرك"، بهدف نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والتأكيد على دوره الحيوي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين ودعم أرصدة بنوك الدم بالمحافظة.

وجاءت هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.

ونفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، تحت إشراف الدكتورة ديانا حمدي مدير الإدارة، سلسلة من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية على مدار اليومين الماضيين داخل عدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية والأماكن الحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وهدفت الفعاليات إلى توضيح أهمية التبرع بالدم بشكل منتظم وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به، إلى جانب تعريف المواطنين بالفوائد الصحية للتبرع بالدم ودوره في توفير وحدات الدم اللازمة للمرضى والحالات الحرجة ومصابي الحوادث والطوارئ.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالأقصر أن التبرع بالدم يمثل أحد أهم صور التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث يمكن لوحدة دم واحدة أن تسهم في إنقاذ حياة أكثر من مريض، مشيرة إلى أن توفير مخزون آمن ومستدام من الدم يعد ضرورة لضمان سرعة التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى نقل دم بشكل عاجل.

وشددت المديرية على استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية بمختلف الإدارات الصحية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التبرع بالدم باعتبارها مسؤولية إنسانية ومجتمعية، ويعزز من قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في مختلف الظروف.