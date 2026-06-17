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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يناقش التقرير الفني لمعالجة انهيار طريق ترعة أصفون بإسنا.. صور

محافظ الأقصر يناقش التقرير الفني لمعالجة انهيار طريق ترعة أصفون بإسنا ويوجه بإجراء جسات أرضية عاجلة
محافظ الأقصر يناقش التقرير الفني لمعالجة انهيار طريق ترعة أصفون بإسنا ويوجه بإجراء جسات أرضية عاجلة
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماعًا لمناقشة التقرير الذي أعده مركز الخدمات العامة للدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بقنا، بشأن معالجة الانهيار الواقع بالطريق الأسفلتي بالبر الأيسر لترعة أصفون، بطول 150 مترًا بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

حضر الاجتماع ، العميد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا ، واللواء مهندس احمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، والمهندس صالح بغدادي رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بقنا و الأقصر، إلى جانب مسؤولي شركة الغاز الطبيعي بالأقصر والشركة الوطنية للمقاولات.

وخلال الاجتماع، استعرض المختصون التقرير الفني الذي تضمن نتائج المعاينات والدراسات الميدانية الخاصة بموقع الانهيار، والبدائل المقترحة لمعالجة المشكلة وضمان سلامة الطريق واستمرارية الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة إزالة طبقة الأسفلت بالموقع المتضرر لإجراء جسات أرضية بشكل فوري، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وذلك للوقوف على أسباب الانهيار ووضع الحلول الفنية المناسبة لمعالجته فى أسرع وقت.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات المترددة على الطريق.

ووجه محافظ الأقصر شركة الغاز الطبيعي بسرعة تحويل مسار خط الغاز في منطقة الأعمال، مع التأكيد على استمرار إمداد المنازل بالغاز الطبيعي دون انقطاع طوال فترة تنفيذ أعمال المعالجة والإصلاح.

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