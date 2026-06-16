أحمد عبد الجليل ضمن القائمة القصيرة لجائزة الدولة للتفوق في الفنون 2026

أُدرج اسم المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل ضمن القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون لعام 2026، إلى جانب مصمم الاستعراضات د.عاطف عوض، والفنان التشكيلي د. سيف الإسلام صقر، والدكتورة مايسة عبد الغني، وذلك تمهيداً لاختيار الفائزين بالجائزة التي تعد واحدة من أرفع الجوائز الثقافية المصرية.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي قد اعتمدت، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، تمهيداً لعرضها على المجلس للتصويت النهائي واختيار الفائزين.

وأعرب أحمد عبد الجليل عن تقديره لوصوله إلى القائمة القصيرة، مؤكداً أن مجرد الترشيح لجائزة بحجم وقيمة جائزة الدولة للتفوق يمثل تكريماً كبيراً في حد ذاته.

وقال عبد الجليل: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة على هذا التقدير، فالوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة عريقة ورفيعة المكانة مثل جائزة الدولة للتفوق يعد شرفاً كبيراً لأي مبدع. وأرى أن الترشيح في حد ذاته يحمل قيمة معنوية كبيرة، لأنه يعكس تقدير الدولة لمسيرة الفنان وإسهاماته، ويمنحه إحساساً عميقاً بالاهتمام والاعتزاز بما قدمه على مدار سنوات طويلة».

وأضاف: «تزداد قيمة هذا الترشيح لأنه يأتي ضمن قائمة تضم نخبة من أبرز المبدعين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهي مجالات تمثل جوهر القوة الناعمة المصرية. لذلك فإن وجود اسمي بين هذه القامات الكبيرة يمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي، بغض النظر عن النتائج النهائية للجائزة».

ترشيح المخرج أحمد عبد الجليل

ويأتي ترشيح عبد الجليل تتويجاً لمسيرة فنية وأكاديمية امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها أكثر من 120 عرضاً مسرحياً تنوعت بين مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح الجامعي والقطاع الخاص ومركز الهناجر للفنون، كما ارتبط اسمه بعدد من التجارب المسرحية التي جمعت بين الدراما والموسيقى والغناء والاستعراض.

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري قد كرم أحمد عبد الجليل في دورته الثامنة عشرة تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته في الحركة المسرحية المصرية، كما أصدر كتاباً توثيقياً عن مشواره الفني أعده الباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد، تناول أبرز محطات تجربته الإبداعية وأعماله المسرحية.

ويُعد عبد الجليل أحد الأسماء البارزة في المسرح المصري، حيث أسهم في تقديم تجارب جديدة للمسرح الأفريقي على الخشبة المصرية، كما لعب دوراً مهماً في إحياء المسرح الغنائي والاستعراضي، إلى جانب مساهماته في العمل الثقافي والإداري وتدريب أجيال من الفنانين والمسرحيين.

وتُمنح جائزة الدولة للتفوق سنوياً للمبدعين الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتعد من أهم الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية تقديراً للإنجاز والإبداع الثقافي.