تفاصيل الحالة الصحية لأحمد العيسوي بعد إجراء قسطرة وتركيب دعامتين

طمأنت الفنانة إيناس عز الدين جمهور ومحبي زوجها المطرب أحمد العيسوي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، على حالته الصحية، مؤكدة استقرار وضعه الصحي بعد خضوعه لتدخل طبي ناجح بالقلب خلال الساعات الماضية.



وكشفت إيناس عز الدين أن أحمد العيسوي أجرى قسطرة تشخيصية بالقلب، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء عدد من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي أظهرت وجود انسداد في شريانين، الأمر الذي استدعى تدخل الأطباء بشكل فوري لتركيب دعامتين، وهو ما تم بنجاح.



وأكدت أن الحالة الصحية للعيسوي أصبحت مستقرة حاليًا، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوا الأسرة بشأن نتائج العملية واستجابته الجيدة للعلاج.



ووجهت إيناس عز الدين الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على زوجها خلال الفترة الماضية، قائلة: "الحمد لله زوجي بخير، وأشكر كل من تواصل معي وساندنا في هذه الظروف".



كما خصت بالشكر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدة أنه كان على تواصل دائم معها للاطمئنان على الحالة الصحية لأحمد العيسوي، ولم يتوقف عن متابعة تطورات وضعه الصحي لحظة بلحظة، إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقاه من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية الذين حرصوا كذلك على الاطمئنان عليه وتقديم المساندة اللازمة.

واختتمت إيناس عز الدين تصريحاتها بالتأكيد على أن العيسوي في تحسن مستمر، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بمزيد من الشفاء والعافية والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني والنقابي.