إطلالة رومانسية لـ أحمد الفيشاوي رفقة كاميلا فيونا

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعي صورا جديدة تجمعه بصديقته كاميلا فيونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر الفيشاوي بإطلالة رومانسيه برفقة كاميلا ، مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعية.



ارتباط أحمد الفيشاوي



وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.