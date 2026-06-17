رئيس مياه الأقصر يتفقد اصطفاف المعدات بمدينة القرنة

تفقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اصطفاف المعدات بمدينة القرنة، وذلك في إطار الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة وتعزيز جاهزية فرق العمل والمعدات.

وخلال الجولة، التقى رئيس الشركة بالعاملين والفنيين المشاركين في الاصطفاف، مشيدًا بجهودهم ودورهم في رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل السريع مع مختلف المواقف الطارئة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر قد شاركت في تنفيذ اصطفاف للمعدات بالتعاون مع الجهات والهيئات المختلفة بالمحافظة، بهدف التأكد من جاهزية المعدات والأفراد وقدرتهم على مواجهة أي أزمات أو كوارث قد تطرأ داخل المحافظة.

كما تم نقل فعاليات الاصطفاف عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات الجاهزية.