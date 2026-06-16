محافظ الأقصر يجري جولة موسعة بالقرنة ويتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة القرنة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ القرى.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد قرية الزمامي بقامولا، حيث تابع سير العمل بمكتب تموين الزمامي التابع لإدارة تموين القرنة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله ورفع كفاءته بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاونيه، حيث اطلع المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المكتب ووجه بضرورة استمرار تطوير الخدمات التموينية بما يحقق راحة المواطنين.

كما أجرى محافظ الأقصر جولة مفاجئة داخل وحدة طب أسرة الزمامي التابعة للهيئة الرعاية الصحية، حيث تفقد أقسام الوحدة والصيدلية واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى آراء المواطنين المترددين على الوحدة حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة ، وطالبو محافظ الأقصر بوجود طبيب فى الفترة المسائية ووعدهم محافظ الأقصر بتلبية طلبهم.

وخلال الجولة، التقى محافظ الأقصر مدير الوحدة الصحية الذي أوضح أن الوحدة تقدم خدماتها لنحو 8500 مواطن من أهالي المنطقة، مؤكداً انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المختلفة.

وتفقد محافظ الأقصر بعد ذلك مركز شباب الزمامي، حيث تابع الملعب الخماسي وصالة اللياقة البدنية، كما تفقد الملاعب المقامة بمنطقة الجبل على مساحة خمسة أفدنة، موجهاً رئيس المركز بزراعة سور أخضر من الأشجار حول الملعب لتحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة مناسبة للشباب بعد ازالة الجزء المتعدى عليه.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة الفصل الواحد بالزمامي ومدرسة التعليم الأساسي المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وتابع محافظ الأقصر أعمال تغطية ترعة فم دنفيق الغربية التابعة لوزارة الموارد المائية والري منطقة قنا ، بطول 150 متراً، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وفي إطار متابعته للخدمات الحيوية، توجه محافظ الأقصر إلى الموقف الواقع أسفل محور اللواء سمير فرج بالبر الغربي، لبحث إمكانية إنشاء نقطة إسعاف دائمة بالموقف وتوصيل مياه الشرب إليه، وذلك بحضور اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور خالد يوسف مدير فرع هيئة الإسعاف بالأقصر.

كما تفقد المحافظ طريق مصر – أسوان الزراعى الغربي، ووجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لدراسة توسعة الطريق بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة ، ونقل نقطة الأسعاف المتواجدة على جانب الطريق لعدم تعرضها لخطر الحوداث.

وخلال جولته بمركز شباب الرواجح، تفقد المحافظ منشآت المركز، ووجه باستقطاع جزء من السور لتوسعة الميدان المروري المجاور لخدمة الأهالي وتحقيق الانسيابية المرورية بالمنطقة.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد مشروع امتداد كورنيش النيل بمدينة القرنة من الناحية القبلية ، حيث وجه بإزالة كافة التعديات الواقعة على مسار المشروع لضمان سرعة الانتهاء منه، مؤكداً أهمية الحفاظ على الأشجار والنخيل والزراعات القائمة بالمنطقة.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي من مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر الشركة المنفذة للمشروع، حيث يبلغ طول امتداد الكورنيش 530 متراً وعرضه 8 أمتار جنوباً حتى مرشح المياه، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 39 ألف متر مربع.

وأوضح القائمون على المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال تدبيش الميول بطول القطاع، وإنشاء سور الكورنيش بالكامل وفق الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وتنفيذ أرضيات الممشى من الجرانيت المحلي والبازلت والخرسانة المطبوعة، بالإضافة إلى الأعمدة الديكورية والأرصفة ومناطق انتظار السيارات وأعمال التسوية والردم.

كما يتضمن المشروع إنشاء غرفة أمن بمساحة 20 متراً مربعاً، وغرفة كاميرات بالمثل، وعدد 8 برجولات خشبية مطلة على النيل، ومقاعد للجلوس، وموقف سيارات بمسطح 1300 متر مربع، إلى جانب أعمال تأسيس وتمهيد طريق أسفلتي بطول الامتداد، بما يسهم في تعزيز المقومات السياحية والحضارية للمنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.