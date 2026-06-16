قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا
الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر: إطلاق حملة لمكافحة القوارض لحماية المحاصيل

مديرية الزراعة الأقصر تعلن حصاد شهر مايو انطلاق الحملة القومية للمقاومة الجماعية للقوارض لحماية المحاصيل
مديرية الزراعة الأقصر تعلن حصاد شهر مايو انطلاق الحملة القومية للمقاومة الجماعية للقوارض لحماية المحاصيل
شمس يونس

 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، بقيادة وكيل وزارة الزراعة بالأقصر  المهندس محمد فؤاد حسن، عن تقريرها الشامل لحصاد الأنشطة الميدانية والإنتاجية عن شهر مايو الماضي.

ففي إطار المواجهة الحاسمة للتعديات على الأراضي الزراعية، نجحت المديرية في رصد 72 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و20 قيراطاً و9 أسهم، وتم إدراجها بالكامل بنسبة 100% على منظومة "كارت الفلاح" الرقمية تمهيداً لوقف الدعم عن المخالفين.

وقد أسفرت حملات الإزالة الفورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية عن إزالة 42 حالة بنجاح على مساحة 2 فدان و16 قيراطاً و10 أسهم، في حين يتبقى 30 حالة بمساحة 1 فدان و3 قراريط و23 سهماً جاري التنسيق لإزالتها بالكامل.

وفي سياق دعم المزارعين، أمّنت المديرية رصيداً استراتيجياً من الأسمدة بالجمعيات، كما وفرت المديرية حصص تقاوي معتمدة من تقاوي الذرة الشامية، والذرة الرفيعة، والسمسم،  وتقاوي فول الصويا.

كما كثّف قطاع الإرشاد الزراعي دوره الميداني عبر تنظيم 16 ندوة توعوية وحقلية لتوجيه المزارعين؛ شملت 4 ندوات لتطهير المساقي والترع، و3 ندوات لمحصول الذرة الشامية، و3 ندوات لقصب السكر، و2 لندوات ليلية موسعة بمركز القرنة حثت المزارعين على توريد القمح ، إلى جانب ندوات الذرة الرفيعة والسمسم.

وعلى الصعيد الوقائي، انطلقت الحملة القومية للمقاومة الجماعية للقوارض لحماية المحاصيل عقب موسم الشتاء بشرق النيل، وجرت متابعة ميدانية لبؤر الانتشار بمناطق الأقصر والمنشأة والكرنك والزينية، مع مرافقة أطباء الطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية وتوعية المزارعين بأهمية التحصين الدوري ضد الحمى القلاعية.

وفي إطار التفاعل الفوري مع المواطنين، نجح المكتب الفني بالمديرية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية في حسم وإنجاز 22 شكوى من أصل 26 شكوى واردة، بنسبة إنجاز تقترب من 85%، وجارٍ فحص الحالات الـ 4 المتبقية بدقة.

وتميز هذا الشهر بزيارة تفقدية لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة بصحبة المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة لمزرعة بمركز الزينية، حيث استمع المحافظ إلى شرح عن نموذجها المتطور القائم على "التكامل المائي" (إعادة استخدام مياه المزارع السمكية الغنية بالنيتروجين في الري لتقليل التسميد الكيماوي)، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية، والتوسع التصديري في نخيل "المجدول".

كما شهدت المحافظة افتتاح الدورة الـ18 لمعرض "الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة" بمشاركة أكثر من 110 شركة محلية ودولية لنقل تكنولوجيا الزراعة الذكية لقلب الصعيد، وضمن جهود التطهير الميداني للمساقي الخصوصية،  تم الانتهاء من تطهير مسقى الزرزية بقرية الترعة بإسنا بطول 1.5 كم حتى حدود السباعية ومسقى الغورية بقرية القرايا بإسنا بطول 500 متر لضمان انسيابية مياه الري للمزارعين.

الاقصر اخبار الاقصر مديرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

اسعار العملات اليوم

بكام الريال السعودي والدولار؟.. أسعار العملات الآن في البنوك

زيادة المعاشات2026

الإعلان خلال أيام .. قيمة الزيادة في المعاشات 2026؟

بالصور

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

إزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد