زراعة الأقصر: إطلاق حملة لمكافحة القوارض لحماية المحاصيل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، بقيادة وكيل وزارة الزراعة بالأقصر المهندس محمد فؤاد حسن، عن تقريرها الشامل لحصاد الأنشطة الميدانية والإنتاجية عن شهر مايو الماضي.

ففي إطار المواجهة الحاسمة للتعديات على الأراضي الزراعية، نجحت المديرية في رصد 72 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و20 قيراطاً و9 أسهم، وتم إدراجها بالكامل بنسبة 100% على منظومة "كارت الفلاح" الرقمية تمهيداً لوقف الدعم عن المخالفين.

وقد أسفرت حملات الإزالة الفورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية عن إزالة 42 حالة بنجاح على مساحة 2 فدان و16 قيراطاً و10 أسهم، في حين يتبقى 30 حالة بمساحة 1 فدان و3 قراريط و23 سهماً جاري التنسيق لإزالتها بالكامل.

وفي سياق دعم المزارعين، أمّنت المديرية رصيداً استراتيجياً من الأسمدة بالجمعيات، كما وفرت المديرية حصص تقاوي معتمدة من تقاوي الذرة الشامية، والذرة الرفيعة، والسمسم، وتقاوي فول الصويا.

كما كثّف قطاع الإرشاد الزراعي دوره الميداني عبر تنظيم 16 ندوة توعوية وحقلية لتوجيه المزارعين؛ شملت 4 ندوات لتطهير المساقي والترع، و3 ندوات لمحصول الذرة الشامية، و3 ندوات لقصب السكر، و2 لندوات ليلية موسعة بمركز القرنة حثت المزارعين على توريد القمح ، إلى جانب ندوات الذرة الرفيعة والسمسم.

وعلى الصعيد الوقائي، انطلقت الحملة القومية للمقاومة الجماعية للقوارض لحماية المحاصيل عقب موسم الشتاء بشرق النيل، وجرت متابعة ميدانية لبؤر الانتشار بمناطق الأقصر والمنشأة والكرنك والزينية، مع مرافقة أطباء الطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية وتوعية المزارعين بأهمية التحصين الدوري ضد الحمى القلاعية.

وفي إطار التفاعل الفوري مع المواطنين، نجح المكتب الفني بالمديرية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية في حسم وإنجاز 22 شكوى من أصل 26 شكوى واردة، بنسبة إنجاز تقترب من 85%، وجارٍ فحص الحالات الـ 4 المتبقية بدقة.

وتميز هذا الشهر بزيارة تفقدية لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة بصحبة المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة لمزرعة بمركز الزينية، حيث استمع المحافظ إلى شرح عن نموذجها المتطور القائم على "التكامل المائي" (إعادة استخدام مياه المزارع السمكية الغنية بالنيتروجين في الري لتقليل التسميد الكيماوي)، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية، والتوسع التصديري في نخيل "المجدول".

كما شهدت المحافظة افتتاح الدورة الـ18 لمعرض "الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة" بمشاركة أكثر من 110 شركة محلية ودولية لنقل تكنولوجيا الزراعة الذكية لقلب الصعيد، وضمن جهود التطهير الميداني للمساقي الخصوصية، تم الانتهاء من تطهير مسقى الزرزية بقرية الترعة بإسنا بطول 1.5 كم حتى حدود السباعية ومسقى الغورية بقرية القرايا بإسنا بطول 500 متر لضمان انسيابية مياه الري للمزارعين.