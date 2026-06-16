سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

عقد اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعًا تمهيديًا للتنسيق للاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للتبرع بالدم، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 29 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الفعالية وخروجها بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد سكرتير عام المحافظة أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق إنجاز عالمي من خلال السعي لتسجيل رقم قياسي بموسوعة Guinness World Records لأكبر حملة تبرع بالدم، بما يعكس روح التكافل والتعاون والمشاركة المجتمعية بين أبناء الشعب المصري.

وشهد الاجتماع التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وبنك الدم بالمحافظة، ومديرية الشباب والرياضة، لبحث آليات تنفيذ الفعالية وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.

كما شدد سكرتير عام محافظة الأقصر، على أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للمشاركة في حشد المتبرعين ودعم الفعالية، إلى جانب تكثيف الجهود التعريفية والتوعوية على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وإظهار محافظة الأقصر بالصورة التي تليق بمكانتها التاريخية والحضارية.