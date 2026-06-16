حدوة حصان.. مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر ينجح في استخراج حصوة متشعبة من كُلية أربعيني

أعلن مستشفى الكرنك الدولي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن نجاح فريق جراحة المسالك البولية في إجراء تدخل جراحي دقيق لمريض في العقد الرابع من العمر، كان يعاني من حصوة متشعبة كبيرة بالكُلية اليمنى مصحوبة بتشوه خلقي نادر يعرف بـ”كُلية حدوة الحصان”.

كان المريض قد وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة ومتكررة بالبطن، ونزيف بولي، إلى جانب قيء مستمر، حيث أظهرت الفحوصات الطبية والأشعات التشخيصية وجود حصوة قرن وعل ممتدة داخل الكُلية، الأمر الذي تطلب تقييمًا دقيقًا للحالة نظرًا لطبيعة التشوه الخلقي المصاحب لها وتعقيد التدخل الجراحي المطلوب.

وعقب استكمال الفحوصات والتحاليل اللازمة، ناقش الفريق الطبي الحالة وتم وضع الخطة العلاجية المناسبة، حيث جرى تنفيذ التدخل الجراحي بنجاح، وتم استخراج الحصوة وتركيب دعامة بالحالب، مع متابعة الحالة طبيًا حتى استقرارها وتحسن المؤشرات الصحية للمريض.

وتُعد كُلية حدوة الحصان من الحالات الخلقية غير الشائعة، التي قد تمثل تحديًا إضافيًا عند التعامل مع بعض أمراض المسالك البولية، ما يتطلب خبرات طبية متخصصة وتجهيزات مناسبة لضمان إجراء التدخلات العلاجية المطلوبة بأمان.

شارك في إجراء العملية الأستاذ الدكتور مدحت الهواري أستاذ جراحة ومناظير المسالك البولية بجامعة أسيوط واستشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور مجدي مجلع رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور محمد إسماعيل استشاري التخدير، وذلك بمشاركة فريق تمريض العمليات وتحت إشراف الدكتور محمد العجمي مدير المستشفى.