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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم 5 من مفتشي وخفراء وادي الملوك بالأقصر لدورهم في كشف واقعة البلوجر الأمريكي وصديقته

تكريم 5 من مفتشي وخفراء وادي الملوك بالأقصر لدورهم في كشف واقعة البلوجر الأمريكي وصديقته
تكريم 5 من مفتشي وخفراء وادي الملوك بالأقصر لدورهم في كشف واقعة البلوجر الأمريكي وصديقته
شمس يونس

شهدت منطقة آثار وادي الملوك بالبر الغربي في محافظة الأقصر تكريم عدد من مفتشي وخفراء الآثار، تقديرًا لجهودهم في التعامل مع واقعة البلوجر الأمريكي وصديقته، والتي أثارت اهتمام الأوساط السياحية والأثرية خلال الايام الماضية.

وجاء التكريم لكل من رمضان جمال مفتش آثار وادي الملوك، وعبد الناصر النازعي حارس آثار، وأحمد عبد الكريم وكيل شيخ الخفراء، والعزب رجب مفتش آثار وادي الملوك، وأحمد أبو حلاوة حارس آثار وادي الملوك، بعد مساهمتهم في رصد تحركات البلوجر الأجنبي والإبلاغ عن تصرفات أثارت الشكوك داخل المنطقة الأثرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ملاحظة العاملين بوادي الملوك قيام البلوجر الأمريكي وصديقته بتصوير مقاطع ومشاهد داخل عدد من المواقع الأثرية بطريقة غير معتادة، وسط شبهات حول إعداد محتوى إلكتروني يتضمن معلومات ومشاهد مسيئة للمقصد السياحي المصري بهدف نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة التي باشرت فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت التحريات والإجراءات التي جرت عن ضبط البلوجر الأمريكي وصديقته، وفحص مقر إقامتهما بالبر الغربي، والتحفظ على بعض الأدوات المستخدمة في التصوير، كما استمعت جهات التحقيق إلى عدد من الأشخاص الذين تعاملوا معهما خلال فترة إقامتهما بالأقصر.

وانتهت التحقيقات إلى صدور قرار بترحيل البلوجر الأمريكي وصديقته خارج البلاد، مع إدراج اسميهما ضمن قوائم الممنوعين من دخول مصر مجددا، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية المواقع الأثرية والحفاظ على سمعة السياحة المصرية.

وأكدت مصدر بمنطقة آثار البر الغربي  أن يقظة مفتشي وخفراء وادي الملوك كان لها دور مهم في كشف الواقعة والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يعكس حرص العاملين على حماية التراث الحضاري المصري والحفاظ على صورة الأقصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية والأثرية في العالم.

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