شركة مياه الأقصر تحذر: قطع الخدمة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتأخرين عن سداد الفواتير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه العملاء المتأخرين في سداد فواتير استهلاك المياه، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء السنة المالية للشركة في 30 يونيو 2026.

وأهابت الشركة بالمواطنين، سرعة سداد المديونيات والفواتير المتأخرة المستحقة عليهم، مؤكدة أن الالتزام بالسداد يسهم في استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالكفاءة المطلوبة لجميع المشتركين.

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم سداد المديونيات المتراكمة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق الممتنعين عن السداد، والتي تتضمن قطع الخدمة دون إنذار إضافي، إلى جانب تحرير محاضر للمخالفين من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إضافة الفوائد البنكية والغرامات القانونية المقررة، في حالة طلب جدولة المديونية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، داعية العملاء إلى المبادرة بالسداد قبل نهاية الشهر الجاري؛ لتجنب أي إجراءات قانونية أو أعباء مالية إضافية.

وأكدت الشركة أن سداد الفواتير يمكن أن يتم من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها بمختلف الفروع، أو عبر خدمات الدفع الإلكتروني "فوري"، وكذلك من خلال محصلي الشركة المعتمدين.

وأتاحت الشركة الخط الساخن 125 لتلقي الاستفسارات والرد على تساؤلات المواطنين المتعلقة بالفواتير وطرق السداد المختلفة، مؤكدة أن التزام العملاء بالسداد يمثل دعماً لاستمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.