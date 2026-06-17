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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين من خطوط السير الجديدة بالأقصر مطلع يوليو المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت محافظة الأقصر، عن تنظيم قرعة علنية لاختيار المواطنين المتقدمين للحصول على خطوط السير الجديدة، وذلك في إطار تنظيم منظومة النقل الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين ،  وتفعيلا للقرار رقم 842 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة مختصة .

وأوضح المحاسب  رمضان حسنين مدير عام الشئون المالية والإدارية،  أن عدد خطوط السير الجديدة المطروحة يبلغ 46 خط سير، وقد بلغ إجمالي عدد الملفات المقدمة 312 ملفاً ضمن خطوط السير المعلن عنها.

ففي خط سير (الأقصر – طيبة)، والمطلوب له وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات عدد 21 خط سير، تقدم للجنة الفحص عدد 275 طلباً، وهو ما يستلزم إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين.

كما تقدم عدد 37 طلباً للحصول على خط سير (الأقصر – البغدادي – الشادر)، في حين أن العدد المطلوب طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات يبلغ 15 خط سير، الأمر الذي يتطلب أيضاً إجراء قرعة علنية بين المتقدمين.

أما بالنسبة لخط سير (حاجر أرمنت – الشنابات)، فلم يتقدم أي مواطن بطلب للحصول عليه، رغم إدراجه ضمن خطوط السير المطروحة.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة العلنية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 بقاعة رقم (3) بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لاختيار المستفيدين من خطي سير (الأقصر – طيبة) و(الأقصر – البغدادي – الشادر)، وفقاً للضوابط والشروط المعلنة.

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