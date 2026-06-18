الحقيقة الكاملة عن اللبن وفوائده وأفضل وقت لشربه ودوره في التخسيس وبناء العضلات

كشف الدكتور محمد زهران، استشاري التغذية العلاجية، عن مجموعة من الحقائق المهمة حول اللبن، موضحًا فوائده الصحية وأفضل توقيت لتناوله، ومدى تأثيره على الوزن وبناء العضلات، في ظل انتشار تساؤلات كثيرة حول هذا الغذاء اليومي الأساسي.

وأشار زهران إلى أن اللبن يعد من أهم الأغذية الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان يوميًا، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية عالية القيمة مثل البروتين، الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، وعدد من الفيتامينات الضرورية لدعم صحة الجسم والنمو.

أفضل وقت لشرب اللبن

وأوضح أن لا يوجد وقت واحد مثالي يناسب الجميع، لكن يمكن تناوله في الصباح أو بين الوجبات أو بعد التمرين الرياضي أو قبل النوم، وفقًا للهدف الغذائي لكل شخص.

ماذا يحدث للجسم عند شرب اللبن يوميًا؟

دعم صحة العظام والأسنان

تزويد الجسم ببروتين عالي الجودة

الحفاظ على الكتلة العضلية

دعم نمو الأطفال

ترطيب الجسم

إمداد الجسم بعناصر غذائية أساسية يوميًا



هل اللبن قبل النوم مفيد أم مضر؟

أكد استشاري التغذية أن شرب اللبن قبل النوم مفيد لمعظم الأشخاص، لأنه يحتوي على بروتين بطيء الامتصاص يساعد في تغذية العضلات أثناء النوم، كما قد يساهم في تحسين الاسترخاء وجودة النوم لدى البعض.

هل اللبن يساعد على حرق الدهون؟

أوضح أن اللبن لا يحرق الدهون بشكل مباشر، لكنه يساعد على الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يدعم الالتزام بالنظام الغذائي وبالتالي فقدان الوزن بشكل غير مباشر.

فوائد اللبن للعظام والمفاصل

يحتوي اللبن على الكالسيوم والفوسفور والبروتين، وهي عناصر أساسية للحفاظ على قوة العظام والأسنان ودعم النمو الطبيعي للجسم.

هل يسبب اللبن الانتفاخ؟

أشار إلى أن بعض الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات، بينما لا تظهر هذه الأعراض لدى أغلب الناس.

الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

اللبن الجاموسي: أعلى في الدهون والسعرات الحرارية

اللبن البقري: أقل دهونًا وسعرات



ولفت إلى أن اللبن البقري قليل الدسم يعد خيارًا أفضل لمن يتبعون نظامًا للتخسيس، بينما قد يناسب اللبن الجاموسي الأطفال أو من يحتاجون سعرات أعلى.

هل اللبن مناسب لمرضى السكر؟

أكد أنه يمكن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن مع مراعاة الكمية وحساب إجمالي الكربوهيدرات اليومية.

هل اللبن يزيد الدهون في الجسم؟

شدد على أن زيادة الدهون لا ترتبط باللبن نفسه، وإنما بزيادة إجمالي السعرات الحرارية اليومية مع قلة النشاط البدني.

اللبن وبناء العضلات

أوضح أن اللبن مصدر جيد للبروتين عالي الجودة الذي يدعم بناء العضلات ويساعد على الاستشفاء بعد التمارين الرياضية.

الكمية المناسبة للأطفال

أشار إلى أن الأطفال يحتاجون عادة من كوب إلى ثلاثة أكواب يوميًا حسب العمر والحالة الصحية.

اختتم بأن اللبن يظل من أفضل الأغذية الطبيعية التي يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، سواء للأطفال أو البالغين أو الرياضيين، بشرط اختيار النوع المناسب وتناول الكمية المناسبة لكل فرد.