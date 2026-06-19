الشروط والأوراق المطلوبة لحجز شقق الايجار التكميلي لمحدودي ومتوسطي الدخل

يبحث الملايين من الشباب عن شروط حجز شقق الإيجار التكميلي لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 30 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام “الايجار التمليكي"، في عدد من المدن الجديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

نظام الإيجار التمليكي

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد إيجار شهري لفترة زمنية محددة، مع إتاحة إمكانية تملك الوحدة بشكل كامل بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الالتزامات المالية المتفق عليها.

ويستهدف النظام بالأساس تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة الشباب غير القادرين على توفير مقدمات شراء مرتفعة.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

حتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن موعد فتح باب الحجز، حيث لا تزال الخطة في مرحلة الإعداد النهائية، على أن يتم الكشف عن كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتقديم في الفترة المقبلة.

وينتظر المواطنون الإعلان الرسمي بفارغ الصبر، خاصة الفئات المستحقة التي تأمل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مرنة، بما يعكس حرص الدولة على توفير حلول عملية للمشكلة السكنية في مصر.

شروط حجز شقق الايجار التكميلي لمحدودي ومتوسطي الدخل

ننشر شروط حجز شقق الإيجار التكميلي لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لشقق الإسكان الاجتماعي، والتي تأتي كآلية مستحدثة توفرها الدولة لتأمين سكن ملائم وميسر لكل الفئات المجتمعية خاصة أن الطرح الجديد لـ 30 ألف شقة، سيكون داخل المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وعدد من المدن الجديدة في محافظات الجمهورية، حيث جاءت الشروط كما يلي:-



- السن: يشترط ألا يقل عمر المتقدم لحجز الوحدة

السكنية عن 21 عامًا عند التقديم.

- عدم الاستفادة السابقة: يشترط عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية أو قطعة أرض، أو الاستفادة من أي مشروعات إسكانية مدعومة من الدولة سابقًا.

- عدم الملكية: يشترط عدم امتلاك المتقدم أو أي من

أفراد أسرته لوحدة سكنية خاصة بديلة.



المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الايجار التكميلي

- صور واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج

والزوجة.

- وثيقة رسمية لإثبات الدخل الشهري (شهادة مفردات

مرتب للعاملين بالقطاع العام أو الخاص).

- شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني (بالنسبة

لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية).



- صور ضوئية من شهادات ميلاد الأبناء القصر.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي للمتقدم

(كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أرضي).

- طبعة تأمينية حديثة برنت) تأمينات اجتماعية) إن وجد.

- توقيع إقرار رسمي ملحق بكراسة الشروط يفيد بعدم

الاستفادة من أي دعم سكني أو حكومي سابقا.