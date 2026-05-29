توك شو

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منار عبد العظيم

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتوفير حلول سكنية تناسب مختلف الفئات، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال الاستعداد لطرح مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، والذي يُعد أحد البدائل الحديثة لأنظمة التمويل العقاري التقليدية.

 ويأتي المشروع الجديد في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة توفير مقدمات الحجز بالنسبة للكثير من المواطنين، حيث يتيح النظام فرصة السكن الفوري مع إمكانية تملك الوحدة لاحقًا عبر أقساط شهرية مرنة ولفترات سداد طويلة.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية ثابتة، مع احتساب جزء من هذه القيمة ضمن ثمن الوحدة، بما يمنح المستأجر الحق في تملك الشقة بشكل كامل بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد جميع الأقساط المتفق عليها.

ويُعد هذا النظام من الحلول التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أنه لا يشترط دفع مقدمات حجز مرتفعة مثل أنظمة الشراء التقليدية أو التمويل العقاري.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، مع خطة للتوسع تدريجيًا وصولًا إلى نحو 100 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي

يستهدف المشروع عددًا من الفئات التي تواجه صعوبة في توفير سكن مناسب، وتشمل:

الشباب غير القادرين على دفع مقدمات كبيرة

محدودي الدخل

متوسطي الدخل

الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج

المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية

ومن المتوقع أن تمنح الدولة أولوية الحجز للشباب والأسر الحديثة، في إطار دعم الاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من المشروع، من أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا

عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل خاص

عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن كراسة الشروط الرسمية، والتي ستتضمن تفاصيل الحجز والأسعار وآليات السداد.

مساحات الوحدات والمدن المطروحة

تشير التقديرات الأولية إلى أن الوحدات المطروحة ستتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع تسليمها كاملة التشطيب داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وتدرس وزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع داخل عدد من المدن الجديدة، أبرزها:

العاشر من رمضان

مدينة العبور

حلوان

المعصرة

مدينة الأمل

وتهدف الدولة إلى اختيار مناطق قريبة من فرص العمل والمواصلات والخدمات الأساسية، بما يضمن جذب السكان وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

خبير عقاري يوضح الفرق بين الإيجار التقليدي والتمليكي

وفي هذا السياق، أوضح الخبير العقاري ناصر أن الإيجار التقليدي يعتمد على استئجار الوحدة لفترة زمنية محددة، وبعد انتهاء العقد تعود الوحدة بالكامل إلى مالكها دون أي حق ملكية للمستأجر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن نظام الإيجار التمليكي يختلف بصورة كاملة، حيث يمنح المواطن فرصة امتلاك الوحدة تدريجيًا بعد سداد الأقساط المتفق عليها، والتي قد تمتد لفترات تصل إلى 15 أو 20 عامًا.

وأشار إلى أن القسط الشهري يتضمن جزأين، أحدهما يمثل قيمة الإيجار، بينما يُخصص الجزء الآخر لسداد ثمن الوحدة حتى تنتقل الملكية كاملة إلى المستأجر بنهاية المدة.

وأكد أن هذا النظام يتم غالبًا من خلال جهات رسمية أو شركات تمويل عقاري معتمدة، وهو ما يوفر حماية قانونية أكبر للمواطنين.

أبرز مزايا نظام الإيجار التمليكي

يوفر النظام الجديد مجموعة من المميزات التي تجعله مناسبًا لشريحة واسعة من المواطنين، من أهمها:

إمكانية التملك دون الحاجة إلى دفع ثمن الوحدة مقدمًا

تقسيط طويل الأجل بأقساط شهرية مرنة

توفير استقرار سكني طويل المدى

حماية قانونية وتنظيم رسمي للعقود

تسهيل حصول الشباب على سكن مناسب

أمور مهمة قبل التعاقد

ورغم المميزات التي يقدمها النظام، حذر الخبراء من ضرورة التأكد من عدد من النقاط المهمة قبل التعاقد، أبرزها:

التأكد من سلامة الموقف القانوني للوحدة

مراجعة تراخيص العقار بشكل كامل

التأكد من خلو الوحدة من أي نزاعات أو مخالفات

التحقق من جاهزية الشقة للسكن الفوري

دراسة القدرة المالية على الالتزام بالأقساط الشهرية

كما أشاروا إلى أن بعض المشروعات قد تشهد ارتفاعًا في قيمة الأقساط نتيجة الفوائد المرتبطة بأنظمة التمويل العقاري، ما يستلزم دراسة جميع التفاصيل المالية بدقة قبل اتخاذ القرار.

خطوة جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

ويمثل مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، عبر توفير أنظمة أكثر مرونة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتمنح المواطنين فرصة حقيقية للحصول على سكن ملائم دون أعباء مالية ضخمة في بداية التعاقد.

