موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026.. الأوراق والخطوات

مازالت وزارة الإسكان تجري استعدادتها لتجهيز طرح جديد لـ شقق الإيجار التمليكي2026 ، ويضم يضم 30 ألف وحدة سكنية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بنظام التمليك التقليدي، حيث يمكن تملك الوحدة خلال 6 سنوات فقط.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد إيجار شهري لفترة زمنية محددة، مع إتاحة إمكانية تملك الوحدة بشكل كامل بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الالتزامات المالية المتفق عليها.

ويستهدف النظام بالأساس تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة الشباب غير القادرين على توفير مقدمات شراء مرتفعة.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

حتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن موعد فتح باب الحجز، حيث لا تزال الخطة في مرحلة الإعداد النهائية، على أن يتم الكشف عن كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتقديم في الفترة المقبلة.

وينتظر المواطنون الإعلان الرسمي بفارغ الصبر، خاصة الفئات المستحقة التي تأمل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مرنة، بما يعكس حرص الدولة على توفير حلول عملية للمشكلة السكنية في مصر.



المستحقين لحجز شقق الإيجار التمليكي2026

محدودي الدخل الذين يحتاجون إلى دعم مباشر للحصول على سكن مناسب. متوسطي الدخل الراغبين في وحدات بأسعار ميسرة دون اللجوء إلى التمليك التقليدي. المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ويبحثون عن خيارات عملية للإقامة.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026



وفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان، فإن شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 تتمثل فيما يلي:

1- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

2- يشترط عدم الاستفادة من قبل بمشروعات الإسكان المدعومة من قبل الدولة.

3- يشترط عدم امتلاك وحدة سكنية للمتقدم للحجز.

خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي



وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي يتمثل فيما يلي:

- سحب كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد المميكنة عند الإعلان الرسمي عن الطرح.

- إنشاء حساب إلكتروني من خلال الدخول إلى بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والضغط على كلمة «تسجيل»، وإدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

- سداد جدية الحجزالمقرر في كراسة الشروط عبر أحد البنوك المشاركة أو مكاتب البريد.

- رفع المستندات من خلال مسح الأوراق المطلوبة ضوئياً بصيغة PDF ورفعها على الموقع.

- مراجعة البيانات جيداً والضغط على زر «إرسال» لإنهاء طلب التقديم.



الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

وتشمل المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي، وفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة (سارية).

إثبات دخل حديث (مفردات مرتب أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد).

إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، أو مياه) لمحل السكن الحالي.

استمارة الحجز والإقرار المرفقان في كراسة الشروط بعد التوقيع عليهما.

شهادات ميلاد الأبناء.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة لإثبات الحالة الاجتماعية.

برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

أماكن شقق الإيجار التمليكي2026

تشير التقديرات الأولية إلى أن الوحدات المطروحة ستتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع تسليمها كاملة التشطيب داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وتدرس وزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع داخل عدد من المدن الجديدة، أبرزها:

العاشر من رمضان

مدينة العبور

حلوان

المعصرة

مدينة الأمل

وتهدف الدولة إلى اختيار مناطق قريبة من فرص العمل والمواصلات والخدمات الأساسية، بما يضمن جذب السكان وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.