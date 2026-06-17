«امتلك وحدتك خلال 6 سنين».. تفاصيل التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موضوع يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين، منذ أن كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل المشروع، الذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى توفير بدائل سكنية مرنة تساعد الشباب والأسر الأولى بالرعاية على الحصول على وحدات سكنية مناسبة وفق آليات تتوافق مع قدراتهم المالية، بما يعزز فرص التملك التدريجي ويمنح المستفيدين فرصة الانتقال من نظام الإيجار إلى التملك بعد استيفاء الشروط المقررة.

نظام الإيجار التمليكي يستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية دون تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد، خاصةً مع استمرار البحث عن حلول سكنية توفر التوازن بين قيمة السداد الشهرية وإمكانية التملك مستقبلًا.

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تفاصيل نظام الإيجار التمليكي للوحدات السكنية

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل نظام الإيجار التمليكي الذي يستهدف دعم فئات متعددة من المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن مدة التعاقد بنظام الإيجار التمليكي تبلغ 3 سنوات، مع إمكانية تجديد التعاقد لمدة مماثلة، ليصل إجمالي مدة التعاقد إلى 6 سنوات، وهو ما يمنح المستفيدين فترة مناسبة للاستفادة من الوحدة السكنية مع إمكانية الانتقال إلى مرحلة التملك في نهاية المدة المحددة.

ويُعد هذا النظام أحد الآليات التي تستهدف تسهيل الحصول على السكن من خلال توفير فترة زمنية تسمح للمستفيدين بتنظيم التزاماتهم المالية، مع الحفاظ على فرصة تملك الوحدة السكنية مستقبلًا وفق الضوابط المعتمدة.

احتساب قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قيمة الإيجار التي يسددها المستفيد خلال فترة التعاقد لن تُعد مبالغ منفصلة عن قيمة الوحدة، بل سيتم احتسابها ضمن ثمن الوحدة السكنية.

ويمنح هذا الإجراء ميزة مهمة للمستفيدين، إذ يتيح لهم الاستفادة من المبالغ المسددة طوال فترة التعاقد، بما يدعم فرص تملك الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة واستيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة.

وتسهم هذه الآلية في تعزيز جاذبية نظام الإيجار التمليكي مقارنة ببعض النظم التقليدية، حيث يشعر المستفيد بأن المبالغ التي يدفعها شهريًا تدخل ضمن تكلفة تملك الوحدة السكنية على المدى الطويل.

الإيجار الشهري لا يتجاوز 25% من الدخل

وفي إطار الحرص على مراعاة القدرات المالية للمواطنين، أوضحت مي عبد الحميد أن قيمة الإيجار الشهري لن تتجاوز 25% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان ملاءمة قيمة السداد الشهري مع مستويات الدخل المختلفة، بما يحد من الأعباء المالية على المستفيدين ويمنحهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم السكنية دون التأثير الكبير في احتياجاتهم المعيشية الأخرى.

كما يعكس تحديد نسبة 25% من إجمالي الدخل الشهري توجهًا نحو تحقيق التوازن بين توفير السكن المناسب والحفاظ على الاستقرار المالي للأسر المستفيدة من البرنامج.

الفئات المستحقة والأولوية في التخصيص

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار التمليكي ستكون للشباب وحديثي الزواج.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم هذه الفئات وتوفير فرص أكبر أمامها للحصول على سكن مناسب، بما يساعد على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين في مراحلهم الأولى من تكوين الأسرة.

ويُنظر إلى هذه الأولوية باعتبارها جزءًا من السياسات الهادفة إلى تمكين الشباب من الحصول على وحدات سكنية بشروط ميسرة، بما يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية وقدراتهم المالية.

نظام سكني يربط بين الإيجار والتملك

يمثل نظام الإيجار التمليكي أحد النماذج السكنية التي تجمع بين الاستفادة الفورية من الوحدة السكنية وإمكانية تملكها مستقبلًا، وهو ما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية خلال فترة التعاقد.

وبموجب النظام المعلن، تمتد مدة التعاقد الأساسية إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ليصل الإجمالي إلى 6 سنوات، مع احتساب قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة، وعدم تجاوز قيمة الإيجار الشهري نسبة 25% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.

ويعزز هذا النظام فرص حصول الشباب وحديثي الزواج والأسر الأولى بالرعاية على وحدات سكنية مناسبة، في إطار توجهات تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرامج السكنية وتوفير حلول متنوعة تلائم احتياجات المواطنين المختلفة.