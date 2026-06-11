استلام فوري.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 بهذه الشروط

ارتفعت عمليات البحث عن شقق الإيجار التمليكي2026 التي تطرحها وزارة الإسكان قريباً، لتتيح للمواطنين من محدودي الدخل وحدات سكنية بنظام الإيجار ، ثم تمليك الوحدة بعد فترة من إيجارها.

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مشروع سكني جديد بنظام الإيجار التمليكي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال نظام مرن يخفف الأعباء المالية ويمنح المواطنين فرصة التملك دون الحاجة إلى مقدمات حجز مرتفعة.

ويمثل مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، عبر توفير أنظمة أكثر مرونة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتمنح المواطنين فرصة حقيقية للحصول على سكن ملائم دون أعباء مالية ضخمة في بداية التعاقد.

30 ألف وحدة سكنية قريباً

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع طرح نحو 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، على أن يتم التوسع تدريجيًا للوصول إلى 100 ألف وحدة خلال المراحل المقبلة.

ويقوم نظام الإيجار التمليكي على إتاحة شقق سكنية للمواطنين بدون مقدم حجز، مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية مناسبة، مع منح المستفيد حق تملك الوحدة مستقبلًا، بما يساهم في تسهيل الحصول على سكن ملائم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التمويل العقاري التقليدي.

مساحة شقق الإيجار التمليكي2026

تشير التقديرات الأولية إلى أن مساحات الوحدات السكنية ستتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بما يناسب احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة.

كما سيتم تسليم الشقق كاملة التشطيب داخل مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تشمل مرافق أساسية ومناطق خدمية وتجارية، لتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي

يستهدف المشروع عددًا من الفئات التي تواجه صعوبة في توفير سكن مناسب، وتشمل:

الشباب غير القادرين على دفع مقدمات كبيرة

محدودي الدخل

متوسطي الدخل

الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج

المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية

ومن المتوقع أن تمنح الدولة أولوية الحجز للشباب والأسر الحديثة، في إطار دعم الاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

وتشمل المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي، وفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة (سارية).

إثبات دخل حديث (مفردات مرتب أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد).

إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، أو مياه) لمحل السكن الحالي.

استمارة الحجز والإقرار المرفقان في كراسة الشروط بعد التوقيع عليهما.

شهادات ميلاد الأبناء.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة لإثبات الحالة الاجتماعية.

برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).

خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي

-سحب كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد المميكنة عند الإعلان الرسمي عن الطرح.

- إنشاء حساب إلكتروني من خلال الدخول إلى بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والضغط على كلمة «تسجيل»، وإدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

- سداد جدية الحجزالمقرر في كراسة الشروط عبر أحد البنوك المشاركة أو مكاتب البريد.

- رفع المستندات من خلال مسح الأوراق المطلوبة ضوئياً بصيغة PDF ورفعها على الموقع.

- مراجعة البيانات جيداً والضغط على زر «إرسال» لإنهاء طلب التقديم.