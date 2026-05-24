من غير ما تدفع مقدم.. كيفية الحصول علي شقق الإيجار التمليكي 2026

تواصل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداداتها لطرح مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، والذي يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار ميسرة وأنظمة سداد مرنة، تتيح للمواطن فرصة السكن الفوري مع إمكانية التملك لاحقًا.

ويأتي المشروع الجديد كأحد الحلول البديلة لأنظمة التمويل العقاري التقليدية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة توفير مقدمات الحجز بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب والأسر الجديدة.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية ثابتة، مع إمكانية تملك الوحدة بشكل نهائي بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الأقساط المتفق عليها.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، على أن يتم التوسع تدريجيًا للوصول إلى نحو 100 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة.

ويتميز النظام الجديد بأنه لا يشترط دفع مقدمات حجز مرتفعة، ما يجعله مناسبًا لفئات واسعة من المواطنين غير القادرين على تحمل أعباء التمويل العقاري التقليدي.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي 2026

يستهدف المشروع عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على سكن مناسب، وتشمل:

الشباب غير القادرين على دفع مقدمات الحجز

محدودي الدخل

متوسطي الدخل

الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج

المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية

ومن المتوقع منح أولوية الحجز للشباب والأسر الحديثة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

وضعت الجهات المختصة عددًا من الشروط الأساسية للاستفادة من الوحدات الجديدة، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل العمر عن 21 عامًا

عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل

عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط وآليات الحجز والأسعار النهائية خلال الفترة المقبلة.

مساحات الوحدات والمدن المرشحة للطرح

تشير التقديرات الأولية إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، على أن يتم تسليمها كاملة التشطيب داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وتدرس الوزارة تنفيذ المرحلة الأولى في عدد من المدن الجديدة، أبرزها:

العاشر من رمضان

مدينة العبور

حلوان

المعصرة

مدينة الأمل

وتهدف الحكومة إلى اختيار مناطق قريبة من فرص العمل والمواصلات والخدمات، بما يضمن جذب السكان وتحقيق الاستقرار داخل المدن الجديدة.

خبير يوضح الفرق بين الإيجار التقليدي والإيجار التمليكي

وفي هذا السياق، قال الخبير العقاري ناصر إن الإيجار التقليدي يعتمد على استئجار وحدة سكنية لفترة زمنية محددة، وبعد انتهاء مدة العقد تعود الوحدة إلى مالكها الأصلي، دون أن يمتلك المستأجر أي حقوق ملكية.

وأوضح في تصريحات لبرنامج صباح البلد أن نظام الإيجار التمليكي يختلف تمامًا، إذ يمنح المستأجر فرصة امتلاك الوحدة بعد سداد الأقساط المتفق عليها خلال مدة العقد، والتي قد تمتد إلى 15 أو 20 عامًا.

وأضاف أن القسط الشهري في هذا النظام يتكون من جزأين، أحدهما يمثل قيمة الإيجار، بينما يخصص الجزء الآخر لسداد ثمن الوحدة تدريجيًا حتى تؤول ملكيتها إلى المستأجر في نهاية المدة.

وأشار إلى أن هذا النظام يتم غالبًا من خلال الدولة أو شركات التمويل العقاري، وليس بين الأفراد، وهو ما يضمن تنظيم العملية وحماية حقوق المواطنين.

أبرز مزايا نظام الإيجار التمليكي

أكد الخبير العقاري أن النظام الجديد يوفر العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها:

التملك التدريجي دون الحاجة لدفع ثمن الوحدة كاملًا مقدمًا

استقرار سكني طويل الأمد

تسهيلات تمويلية عبر جهات رسمية

تنظيم قانوني واضح يقلل من المخاطر

تحديات يجب الانتباه لها قبل التعاقد

ورغم المزايا، حذر الخبير من ضرورة التأكد من عدد من الأمور المهمة قبل التعاقد، أبرزها:

سلامة الموقف القانوني للوحدة

أن تكون الشقة مرخصة بالكامل

خلو العقار من النزاعات أو المخالفات

جاهزية الوحدة للسكن الفوري

دراسة القدرة المالية على الالتزام بالأقساط الشهرية

وأشار إلى أن بعض الوحدات قد ترتفع أقساطها الشهرية نتيجة الفوائد المرتبطة بالتمويل العقاري، ما يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار التعاقد.