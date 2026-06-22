انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد

انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد ، حيث تناقش الجلسة عدداً من طلبات المناقشة والتقارير، التى تتناول تعميق الصناعة وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعى لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وطلب آخر مقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن الآليات التى تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء فى مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومى الصحى والاقتصادى.

ويشير إلى أن صناعة الدواء تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية التى تنعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة فى حماية مواطنيها خلال أوقات الاستقرار والأزمات.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن إقامة مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.