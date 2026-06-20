الشيوخ يناقش مقترح نائبة عن تطوير آليات التنسيق البرلماني ودعم الدبلوماسية حيال التطورات الإقليمية

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اجتماعاً هاماً يوم الإثنين المقبل، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمس المنطقة، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة ما يستجد من أعمال وتقارير معروضة على أجندة اللجنة البرلمانية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة المقترح الذي تقدمت به النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والذي يهدف إلى تطوير آليات التنسيق البرلماني المشترك ودعم الدبلوماسية الرسمية في مواجهة المتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث يسعى المقترح لتقديم رؤية متكاملة لتعزيز الروابط والشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح العليا للدولة.

تضافر الجهود البرلمانية والدبلوماسية

وفي هذا السياق، صرحت النائبة يوستينا رامي بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود البرلمانية والدبلوماسية لصياغة مواقف واضحة ورؤى استباقية تجاه القضايا والملفات الساخنة في المنطقة، مؤكدة أن مقترحها يأتي في إطار تفعيل الدور المحوري لمجلس الشيوخ ولجانه المتخصصة في دعم السياسة الخارجية وتقديم المبادرات البناءة التي تساهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.