قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توطين صناعة الرقائق الإلكترونية ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي

محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ
محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية ومكونات التكنولوجيا المتقدمة يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الصناعي والاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف مظلوم، أن الرقائق الإلكترونية أصبحت العنصر الأساسي في مختلف الصناعات الحديثة، بدءًا من الأجهزة الذكية والحواسب، مرورًا بصناعة السيارات والأجهزة الطبية، وصولًا إلى أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعل امتلاك قدرات وطنية في هذا المجال أحد مقومات القوة الاقتصادية للدول.

 

توفير فرص عمل نوعية للشباب

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية يسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي.

ودعا النائب محمد مظلوم، إلى تقديم حوافز استثمارية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والصناعة، بما يساهم في بناء قاعدة إنتاجية متطورة تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية المتقدمة . 

محمد مظلوم مجلس الشيوخ صناعة الرقائق الإلكترونية الأمن الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

ترشيحاتنا

روبيو

أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خليجية الأسبوع المقبل

بائعة الشاي

بأي ذنب ذهبت.. تعليق مؤثر من سهير جودة على وفاة هدير بائعة الشاي

مركز شباب الحرمين

تشابك وتعدٍ وصفع على الوجه.. مشاجرة بين مسئولين داخل حمام سباحة بالإسكندرية

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد