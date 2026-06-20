برلماني: توطين صناعة الرقائق الإلكترونية ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية ومكونات التكنولوجيا المتقدمة يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الصناعي والاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف مظلوم، أن الرقائق الإلكترونية أصبحت العنصر الأساسي في مختلف الصناعات الحديثة، بدءًا من الأجهزة الذكية والحواسب، مرورًا بصناعة السيارات والأجهزة الطبية، وصولًا إلى أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعل امتلاك قدرات وطنية في هذا المجال أحد مقومات القوة الاقتصادية للدول.

توفير فرص عمل نوعية للشباب

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية يسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي.

ودعا النائب محمد مظلوم، إلى تقديم حوافز استثمارية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والصناعة، بما يساهم في بناء قاعدة إنتاجية متطورة تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية المتقدمة .