قطع المياه عن الشيخ زايد اليوم.. تعرف على المواعيد والمناطق المتأثرة

​أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، عن قطع مياه الشرب في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك لعدة ساعات بهدف إجراء أعمال صيانة وتطوير وتحديث لشبكات المياه بالمنطقة.

​سبب انقطاع المياه

​وأوضح الجهاز في بيانه الرسمي أن هذا الانقطاع يأتي نظراً للبدء في أعمال ربط خط مياه رئيسي بقطر 600 مم مع خط آخر بقطر 300 مم بطريق الريفيرا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب وتطوير البنية التحتية بالمدينة.

​مواعيد وأوقات الانقطاع

و​حدّد جهاز المدينة المواعيد الرسمية لأعمال الصيانة على النحو التالي:

​اليوم والتاريخ: السبت الموافق 2026/6/20.

​مدة الانقطاع: تستمر الأعمال لمدة 6 ساعات متواصلة.

​التوقيت: تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.

​المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

و​سيشمل انقطاع الخدمة عدداً من التجمعات والمناطق الواقعة بنطاق طريق الريفيرا، وهي:

​الريفيرا

​تيامو سيتي

​بارك أفينيو

​بليس جيت

​إعمار (كايرو جيت)

​تنويه للمواطنين

​وأهاب جهاز مدينة الشيخ زايد بالقاطنين في المناطق السابقة وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم اللازمة من المياه خلال فترة الانقطاع المحددة.

​وأكد الجهاز في ختام بيانه أنه سيتم إعادة ضخ المياه تدريجياً وبانتظام فور الانتهاء المباشر من أعمال الربط والصيانة، معرباً عن اعتذاره للسكان عن هذا الإزعاج المؤقت المستهدف منه رفع كفاءة الخدمة مستقبلاً.

استعدادات لامتحانات الثانوية العامة

وكانت أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركات التابعة وضعت خطة متكاملة لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة الامتحانات، باعتبارها من الفترات الحيوية التي تتطلب توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات في أجواء مستقرة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن الخطة تشمل رفع درجات الجاهزية بغرف الطوارئ ومراكز المتابعة والتشغيل، والتأكد من انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة جاهزية المعدات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وشدد المهندس مصطفى الشيمي على أهمية التنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم والمحافظات والجهات التنفيذية المختلفة، خاصة بالمناطق المحيطة بلجان الامتحانات، لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، بما يحافظ على انتظام سير الامتحانات دون أية معوقات.