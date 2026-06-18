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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حالة الطقس غدا.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.
حالة الطقس غدا.
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة 19 يونيو 2026، حيث يسود طقس معتدل رطب في ساعات الصباح الأولى، يتحول تدريجيا إلى حار رطب خلال النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يشتد ارتفاع الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. 

وتتنوع الظواهر الجوية المصاحبة لتشمل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، ونشاطا للرياح قد يصل إلى حد إثارة الرمال والأتربة في مناطق مكشوفة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية. 

ذروة درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مستوى الجمهورية

وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، تتفاوت درجات الحرارة غدا بين المناطق الساحلية والداخلية، مع تسجيل أعلى قيمها على محافظات جنوب الصعيد، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة

الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة

وتشير التوقعات إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد أعلى درجات حرارة غدا، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة، في حين تبقى السواحل الشمالية الغربية الأكثر اعتدالا بتسجيلها 29 درجة.

حالة الطقس

 وتظهر هذه الفروق الحرارية الواضحة بين شمال البلاد وجنوبها التأثير الكبير للبحر المتوسط في تلطيف الأجواء على المناطق الساحلية، بينما يسود المناخ الصحراوي الحار على محافظات الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن ومحافظات مصر غدا

رصدت خرائط الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والمحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 34، الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 22

مطروح: العظمى 27، الصغرى 20

سوهاج: العظمى 40، الصغرى 23

قنا: العظمى 42، الصغرى 25

أسوان: العظمى 42، الصغرى 27

وتظهر هذه الأرقام تفاوتا ملحوظا في درجات الحرارة بين المدن الساحلية والداخلية، حيث تسجل أسوان وقنا أعلى معدلات حرارة غدا لتصل إلى 42 درجة، بينما تبقى مطروح الأكثر اعتدالا بتسجيلها 27 درجة فقط.

الظواهر الجوية المرافقة لحالة الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة تنوعا في الظواهر الجوية التي تتوزع على مناطق متفرقة من البلاد، وتشمل:

- ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يعزز الإحساس بارتفاع الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بمقدار يتراوح بين 1 و2 درجة، مما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة مما هو مسجل فعليا في موازين الحرارة، وهو ما يحتاج المواطنون إلى أخذه في الاعتبار عند التخطيط للخروج في ساعات النهار.

- شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثامنة صباحا على مناطق تمتد من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مما يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر الشديد وتخفيف السرعة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

- نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيا في هذه المناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة.

- رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي من المواطنين في هذه المناطق ارتداء الكمامات الواقية وتغطية الأنف والفم خاصة لمرضى الحساسية والصدر.

- فرص ضعيفة جدا لتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وهي أمطار لا تتوقع الهيئة أن تكون مؤثرة أو غزيرة، ولكنها قد تكون كافية لترطيب الأجواء قليلا.

حالة الطقس و درجات الحرارة

- تكون سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، وهو ما يدخل في نطاق التقلبات الجوية الطفيفة التي لا تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين.

نصائح وإرشادات للتعامل مع حالة الطقس غدا

في ضوء التوقعات الجوية غدا، توصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدة إرشادات للتعامل مع الظواهر الجوية المختلفة، منها:

- توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، مع ضرورة استخدام الأضواء الأمامية والخلفية أثناء القيادة.

- متابعة النشرات الجوية المحدثة باستمرار لمعرفة أي تغيرات طارئة في حالة الطقس، خاصة مع التقلبات السريعة التي قد تشهدها بعض المناطق خلال ساعات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة خاصة في ساعات النهار مع شرب كميات كافية من السوائل لتعويض ما يفقده الجسم من أملاح ومعادن بسبب التعرق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

حالة الطقس

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس على فترات طويلة خاصة في جنوب الصعيد حيث تشتد الحرارة وتتجاوز الأربعين درجة، مع استخدام واقيات الشمس والقبعات والنظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- توخي الحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مع ارتداء الكمامات الواقية خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي والربو، وتجنب الأنشطة الخارجية في أوقات اشتداد الرياح.

- متابعة حالة الطرق قبل السفر بين المحافظات، خاصة في ساعات الصباح الباكر حيث تزداد فرص تكون الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والسريعة.

- إغلاق النوافذ بإحكام في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتغطية الأثاث الخارجي لحمايته من الأتربة المتطايرة.

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