الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى الثلاثاء.. وشبورة مائية على الطرق صباحًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 23 يونيو 2026، محذرة من استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم أنحاء الجمهورية.

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا معتدل الحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون الطقس معتدلًا رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

نشاط للرياح على فترات متقطعة

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات متقطعة على مدار الأيام المقبلة، ما قد يسهم في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المسجلة في الظل، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 34 و35 درجة، والصغرى بين 22 و23 درجة.

العظمى بين 34 و35 درجة، والصغرى بين 22 و23 درجة. السواحل الشمالية: العظمى بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 21 و22 درجة.

العظمى بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 21 و22 درجة. شمال الصعيد: العظمى بين 35 و36 درجة، والصغرى بين 21 و23 درجة.

العظمى بين 35 و36 درجة، والصغرى بين 21 و23 درجة. جنوب الصعيد: العظمى بين 40 و41 درجة، والصغرى بين 25 و26 درجة.

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على الإحساس بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.