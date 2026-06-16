الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا وشديد الحرارة جنوبًا.. والقاهرة 34 درجة اليوم

كشف الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع طقس معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضح القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، رغم أن القيم المسجلة في الظل أقل نسبيًا من الإحساس العام بالحرارة.

القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مع ارتفاع الإحساس بالرطوبة

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية، بينما تسجل جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة اليوم عند 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 34 العظمى – 23 الصغرى

الوجه البحري: 33 العظمى – 22 الصغرى

السواحل الشمالية: 28 – 29 العظمى

شمال الصعيد: 36 العظمى – 22 الصغرى

جنوب الصعيد: 41 العظمى – 26 الصغرى

وأضاف القياتي أن الطقس خلال الليل يكون أكثر اعتدالًا على مختلف المحافظات، مع استمرار الأجواء الرطبة، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.