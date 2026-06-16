أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من شبورة وأتربة ببعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، طقسًا حارًا رطبًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع ظهور شبورة مائية صباحية وفرص للأتربة والرمال المثارة في بعض المناطق.

طقس حار على أغلب الأنحاء

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الحرارة الشديدة نهارًا، خاصة على مناطق جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على معظم المحافظات.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 34 درجة مئوية

الوجه البحري: 33 درجة مئوية

السواحل الشمالية: بين 28 و29 درجة مئوية

شمال الصعيد: 36 درجة مئوية

جنوب الصعيد: 41 درجة مئوية

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق الدرجات المسجلة في الظل، ما يزيد من الإحساس بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح وفرص للأتربة

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة وجود فرص لتكون أتربة ورمال مثارة بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق حلايب وشلاتين، نتيجة امتداد كتل هوائية محملة بالأتربة قادمة من شمال السودان، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أعلى درجات الحرارة

جاءت أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم في:

أسوان: 42 درجة مئوية

قنا وأبو سمبل: 41 درجة مئوية

الأقصر والوادي الجديد: 40 درجة مئوية

سوهاج: 39 درجة مئوية

شرم الشيخ: 38 درجة مئوية

فيما تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وسط أجواء رطبة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال فترات النهار.