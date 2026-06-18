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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات من ارتفاع الرطوبة والحرارة.. حالة الطقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، اعتبارا من غدا الجمعة 19 يونيو 2026 إلى الثلاثاء 23 يونيو 2026.

حالة الطقس الأيام القادمة

حيث تشهد البلاد الأيام القادمة، طقساً معتدل الحرارة رطباً في الصباح الباكر، حاراً رطباً نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحاً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً تقريباً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. كما رصدت النشرة الجوية نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة المذكورة.

ارتفاع الرطوبة وتأثيرها على درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة واحدة إلى درجتين مئويتين. وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار الأيام المقبلة كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 34 و35 درجة، والصغرى بين 22 و23 درجة.
  • السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 21 و22 درجة.
  • شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 35 و36 درجة، والصغرى بين 21 و23 درجة.
  • جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 40 و41 درجة، والصغرى بين 25 و26 درجة.

واختتمت الهيئة بيانها بنصح المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر للوقوف على أي متغيرات في الحالة الجوية.

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