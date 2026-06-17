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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان محافظات الجمهورية

حالة الطقس
حالة الطقس
حنان توفيق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى نهارا, شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلى وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس : معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .


وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 21

6 أكتوبر 35 22

بنها 33 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 21

دمياط 29 22

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 35 21

السويس 34 22

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 36 23

نخل 35 18

كاترين 32 15

الطور 34 24

طابا 34 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

الاسكندرية 29 22

العلمين 28 20

مطروح 28 19

السلوم 29 21

سيوة 35 20

رأس غارب 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 27

الشلاتين 37 26

حلايب 34 26

أبو رماد 36 24

مرسى حميرة 36 25

أبرق 35 26

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 33 27

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 40 25

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 45 30

الرياض 42 27

المنامة 37 31

أبوظبى 38 28

الدوحة 42 30

الكويت 45 32

دمشق 36 18

بيروت 27 24

عمان 32 18

القدس 29 18

غزة 29 22

بغداد 42 31

مسقط 38 31

صنعاء 31 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 30 21

تونس 31 19

الجزائر 26 21

الرباط 27 20

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 17

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 38 26

نيودلهى 39 30

جاكرتا 32 23

بكين 31 20

كوالالمبور 32 24

طوكيو 27 18

أثينا 31 21

روما 32 18

باريس 31 18

مدريد 35 20

برلين 24 14

لندن 24 15

مونتريال 22 14

موسكو 17 11

نيويورك 24 18

واشنطن 31 21

نواكشوط 34 25

أديس أبابا 25 12

هيئة الأرصاد طقس شمال البلاد شديد الحرارة

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