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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزايد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

طقس
طقس
محمد غالي

تشهد حالة الطقس اهتماما متزايدا من المواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 يونيو 2026 وحتى الأحد 21 يونيو 2026.

حالة الطقس

طقس حار ورطوبة مرتفعة حتى الأحد

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسا معتدلا رطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يكون الطقس معتدلا رطبا ليلا على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين أعلى من المسجلة في الظل.

حالة الطقس

شبورة مائية ورياح متقطعة

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بمناطق متفرقة من الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد، ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيا ببعض المناطق.

موجة حر تضرب أوروبا

وعلى الصعيد العالمي، تشهد عدة دول أوروبية موجة حر واسعة النطاق نتيجة اندفاع كتل هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الكبرى، حيث ارتفعت درجات الحرارة في إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا إلى مستويات تجاوزت المعدلات الطبيعية.

ومن المتوقع أن تمتد الموجة تدريجيا إلى ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك، مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى منتصف الثلاثينيات المئوية، وبفارق يتراوح بين 9 و13 درجة أعلى من المعدلات المناخية المعتادة.

حالة الطقس

 

أجواء أكثر دفئا من المعتاد في أستراليا

وفي المقابل، تشهد أجزاء من أستراليا شتاء أكثر دفئا من المعتاد، نتيجة تدفق رياح شمالية دافئة نحو المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تسجل مدينة ملبورن درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويرجع خبراء الأرصاد هذه التغيرات إلى مؤشرات على تطور ظاهرة «النينيو» بالمحيط الهادئ، والتي ترتبط عادة بارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من العالم.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في ظل استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس الطقس الأحوال الجوية تفاصيل الأحوال الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

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