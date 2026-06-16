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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، فضلا عن كونه ملاذا آمنا في أوقات التقلبات الاقتصادية. 

ويحرص المتعاملون على رصد تحركات المعدن الأصفر لاختيار التوقيت المناسب لعمليات الشراء أو البيع وتحقيق أفضل عائد ممكن.

 

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7,175 جنيها للبيع و7,110 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا 6,280 جنيها للبيع و6,220 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 5,385 جنيها للبيع و5,330 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 4,185 جنيها للبيع و4,145 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50,240 جنيها للبيع و49,760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة 223,235 جنيها للبيع و221,100 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميا 4,352.75 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها حجم العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط والتطورات العالمية.

ويؤدي تراجع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره وسيلة آمنة لحفظ القيمة، بينما قد يحد ارتفاع الدولار أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى من جاذبية المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر

اسعار الذهب الان

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7,175 جنيه    7,110 جنيه
عيار 21
6,280 جنيه    6,220 جنيه
عيار 18    5,385 جنيه    5,330 جنيه
عيار 14    4,185 جنيه    4,145 جنيه
الجنيه الذهب    50,240 جنيه    49,760 جنيه
الأونصة بالجنيه    223,235 جنيه    221,100 جنيه

أسعار الذهب في مصر

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية القادرة على حماية المدخرات من مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، يظل المعدن الأصفر محط اهتمام المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بالتطورات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

اهميه شراء الذهب

وفي ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبقى أسعار الذهب من أبرز المؤشرات التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط.

 ومن المتوقع أن تظل تحركات المعدن الأصفر مرتبطة باتجاهات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة وسعر صرف الدولار، ما يجعل متابعة الأسعار بشكل مستمر أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.

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