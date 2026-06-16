الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، أما ليلًا سيكون معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص وجود أتربة ورمال مثارة من الحدود على مناطق من حلايب وشلاتين (قادمة من شمال السودان) وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفية إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 33 21

بنها 33 23

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 23

بلطيم 29 22

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الاسماعيلية 34 21

السويس 34 22

العريش 30 20

رفح 29 19

رأس سدر 35 22

طقس حار

نخل 34 17

كاترين 31 15

الطور 35 24

طابا 33 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 27

الإسكندرية 29 22

العلمين 28 20

مطروح 28 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 36 25

سفاجا 37 26

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 27

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 26

أبرق 35 27

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 32 27

الفيوم 35 23

طقس حار

بني سويف 35 23

المنيا 36 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 41 27

الأقصر 40 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 40 25

أبوسمبل 41 27