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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توخوا الحذر .. ماذا قالت الأرصاد عن الطقس اليوم؟

إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب

قدّمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى استمرار الأجواء الحارة الرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين المحافظات.

وأوضحت النشرة أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يميل إلى الاعتدال والرطوبة خلال ساعات الليل على مختلف الأنحاء، ما يعكس استمرار تأثير الكتل الهوائية الساخنة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.

ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة

وأكدت النشرة أن نسب الرطوبة المرتفعة تلعب دورًا مهمًا في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث من المتوقع أن يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، خاصة خلال ساعات الذروة في فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء تتطلب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا لكبار السن والأطفال، مع الإكثار من شرب المياه واتباع الإرشادات الصحية لتجنب الإجهاد الحراري.

شبورة مائية ورياح نشطة صباحًا

وأوضحت الهيئة، بحسب ما جاء في النشرة، أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت النشرة من أن الشبورة قد تكون كثيفة في بعض الأحيان، ما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة لتجنب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وحوادث الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الفترات.

فرص للأتربة وسحب منخفضة

وأشارت النشرة إلى وجود فرص لظهور أتربة ورمال مثارة بنسبة تصل إلى 30% على مناطق حلايب وشلاتين، نتيجة امتداد كتل هوائية محملة بالأتربة قادمة من شمال السودان، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

كما لفتت الهيئة إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق دون أن يترك تأثيرًا كبيرًا على الأنشطة اليومية.

وللمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:
 

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