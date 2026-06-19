أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

تواصل أسعار الذهب في مصر تصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويحرص المتعاملون على متابعة حركة المعدن الأصفر بشكل يومي لاختيار التوقيت المناسب لعمليات الشراء والبيع وتحقيق أفضل عائد ممكن.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية نحو 6,960 جنيها لعيار 24 للبيع و6,905 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا 6,090 جنيها للبيع و6,040 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 5,220 جنيها للبيع و5,175 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 4,060 جنيها للبيع و4,025 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48,720 جنيها للبيع و48,320 جنيها للشراء، فيما سجلت الأوقية نحو 216,480 جنيها للبيع و214,705 جنيهات للشراء، بينما وصلت الأوقية عالميا إلى 4,187.78 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط والتطورات العالمية.

أسعار الذهب في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,960 جنيه 6,905 جنيه

عيار 21

6,090 جنيه 6,040 جنيه

عيار 18 5,220 جنيه 5,175 جنيه

عيار 14 4,060 جنيه 4,025 جنيه

الجنيه الذهب 48,720 جنيه 48,320 جنيه

الأونصة بالجنيه 216,480 جنيه 214,705 جنيه

الأونصة بالدولار

4,187.78 دولار

وعادة ما يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط ضد المخاطر، في حين قد يسهم ارتفاع الدولار أو زيادة العوائد على الأصول الاستثمارية الأخرى في تقليص الطلب على المعدن النفيس.

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على حماية المدخرات من آثار التضخم والتغيرات الاقتصادية المفاجئة.

أسعار الذهب في مصر

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، يظل المعدن الأصفر محل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية، يبقى الذهب من أبرز الخيارات التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ما يجعل متابعة أسعاره بصورة مستمرة أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.