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إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء
محمد غالي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن وسائل فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنازل. 

ويعد الاستخدام الذكي للأجهزة الكهربائية أحد أهم الحلول التي تساعد على تقليل الاستهلاك والحفاظ على الموارد والطاقة.

استهلاك الكهرباء

ويؤكد المتخصصون أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر على تقليل استخدام الأجهزة، بل يعتمد على رفع كفاءة التشغيل وتجنب الهدر، خاصة مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح خلال فترات الطقس الحار.

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

يسهم ترشيد الاستهلاك في خفض الأعباء المالية على الأسر، كما يساعد في تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، إلى جانب دوره في الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للكهرباء.

أسباب ارتفاع الاستهلاك خلال الصيف

تشهد معدلات استهلاك الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا خلال أشهر الصيف بسبب تشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة، بالإضافة إلى ترك بعض الأجهزة موصلة بالكهرباء أو في وضع الاستعداد، ما يؤدي إلى استهلاك طاقة إضافية دون فائدة حقيقية.

استهلاك الكهرباء

نصائح فعالة لتقليل فاتورة الكهرباء

إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة وفصلها عن مصدر الكهرباء.
الاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة ذات كفاءة التشغيل المرتفعة.
ضبط درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية لتحقيق التوازن بين الراحة وتوفير الطاقة.
إحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف لمنع تسرب الهواء البارد.
استخدام الستائر العازلة للحد من دخول أشعة الشمس والحرارة.
تنظيف فلاتر التكييف بشكل دوري للحفاظ على كفاءة التشغيل.
تفعيل خاصية "Sleep" في أجهزة التكييف الحديثة أثناء النوم.
تقليل استخدام مصادر الحرارة داخل الغرف المكيفة مثل الأفران والمكاوي.

استهلاك الكهرباء

خطوات إضافية لترشيد الاستهلاك

كما ينصح بفصل شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية بعد الانتهاء من استخدامها، وتشغيل الغسالة بكامل حمولتها لتقليل عدد مرات التشغيل، إلى جانب الاعتماد على الإضاءة الطبيعية نهارا واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة ذات العمر التشغيلي الطويل.

توفير ملحوظ في الفاتورة الشهرية

ويمكن أن يساهم الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ما ينعكس مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية، مع الحفاظ على مستوى الراحة داخل المنزل ودعم جهود ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.

درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف خفض قيمة الفاتورة الشهرية استهلاك الكهرباء

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