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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن قرية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

فصل الكهرباء للصيانة
فصل الكهرباء للصيانة
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن لوحة توزيع كهرباء الجرايدة ، غداً الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء صيانة على اللوحات.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي جزء من قرية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

كفر الشيخ فصل الكهرباء الكهرباء الصيانة أخبار كفر الشيخ

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