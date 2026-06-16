محافظ كفر الشيخ يتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بسيدي سالم| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة سيدي سالم، والتي تقدم أكثر من 152 خدمة محلية متنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل يتم تسييرها بجميع قرى ومدن المحافظة، وتعمل من خلال كوادر مدربة تضم موظفي شباك وموظف خزينة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، ويمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر في أماكن تواجدهم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن السيارة تقدم أكثر من 152 خدمة، من أبرزها جميع خدمات السداد، ودفع الإيجارات والأقساط، وتجديد رخص المحال التجارية والإشغالات والإعلانات، والاطلاع على التراخيص السابقة، والاستعلام عن موقف الرخصة، والمستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وطلبات بدل فاقد لرخص البناء، وطلبات المعاينة، وذلك تحت الإشراف الكامل من الإدارات المعنية والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، إلى جانب خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة «مشروعك»، فضلًا عن إرشاد المواطنين إلى آليات التمويل والقروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في دعم الشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في إقامة مشروعات منتجة.