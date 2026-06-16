محافظ كفر الشيخ يتابع اختبارات تحديد المستوى للبرامج المؤهلة للوظائف القيادية

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للالتحاق بالبرامج التدريبية المؤهلة للوظائف القيادية، والمقرر تنفيذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ضمن الخطة التدريبية للعام التدريبي 2026/2027، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لاختيار العناصر الأكثر كفاءة للالتحاق بالبرامج القيادية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطوير منظومة العمل المحلي ومواكبة متطلبات التنمية الحديثة، مشيرًا إلى أن بناء الصف الثاني من القيادات يمثل ركيزة أساسية لدعم الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات للمواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الاختبارات تستهدف قياس مستوى المرشحين ومدى توافقهم مع متطلبات البرامج التدريبية المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص التدريبية المتاحة، واختيار العناصر القادرة على الاستفادة من المحتوى التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة إلى مواقع العمل المختلفة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تحرص على توفير بيئة تدريبية متكاملة داخل مركز استدامة للتدريب والتطوير، بما يدعم جهود الدولة في تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.