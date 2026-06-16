مدير أوقاف كفر الشيخ: الهجرة النبوية المشرفة حدث عظيم في تاريخ الإسلام

أكد الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن الهجرة النبوية المشرفة حدث عظيم في تاريخ الإسلام، فرَّقت بين الحق والباطل.

وقال إبراهيم إنها رسَّخت دعائم المجتمع الإسلامي على أسس الوحدة والمؤاخاة والإيثار؛ مستلهمةً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسًا ثرية في معية الله تعالى وحسن التوكل عليه، وما جلَّت عنه وثيقة المدينة المنورة من مبادئ السماحة والوحدة الوطنية التي أسَّس عليها النبي ﷺ المجتمع في المدينة.

وأضاف مدير أوقاف كفر الشيخ، أن استحضار معاني المعية الإلهية التي تجلَّت في موقف الغار، حين قال النبي ﷺ لصاحبه: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»، يُرسِّخ الانتماء ويُعزّز التماسك الاجتماعي، بما يُسهم في بناء وعي رشيد لدى المصلين وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وكانت محافظة كفر الشيخ قد شهدت الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448ه‍، بحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.