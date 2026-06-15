لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا.. إقبال على أندية ومراكز شباب كفر الشيخ| صور

شهدت الأندية ومراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين والجماهير لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ضمن مباريات كأس العالم.

واستقبلت مراكز الشباب والأندية الرياضية بكفر الشيخ المواطنين لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وخصصت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ 50 مركز شباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين بالمدن والقرى عبر شاشات العرض المتاحة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، باعتبارها نقطة تجمع واتصال حقيقية ومساحة مفتوحة تستوعب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين المواطنين، وجه وزير الشباب والرياضة بعرض مباريات كأس العالم بمراكز الشباب لمنح فرص متكافئة لمتابعة البطولة ومساندة منتخبنا الوطني.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة طاهر الخولي، معاون مدير المديرية للشباب وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات ومديرى الإدارات الفرعية.