محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف| تفاصيل

ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للمواقف، لمتابعة انتظام العمل بمنظومة المواقف العمومية ومناقشة سبل تطويرها، بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل داخل المواقف وخطوط السير المختلفة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع إدارة المواقف، وقيادات الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على جميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

وقال: “لن نسمح بأي تجاوزات تمس المواطن أو تعرقل حصوله على خدمة نقل لائقة، وسنتابع المواقف ميدانيًا بشكل مستمر ومفاجئ لضمان الانضباط الكامل وتقديم أفضل مستوى من الخدمة".

ووجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة للاستفادة من الإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ الخلايا ووحدات الطاقة الشمسية في إنارة مجمع مواقف كفرالشيخ واللوحات الإعلانية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، على أن يبدأ التطبيق بمجمع المواقف العمومي ثم تعميم التجربة تدريجيًا على مختلف المواقف بالمحافظة.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للمواقف ورفع مستوى النظافة بها، مؤكدًا أهمية منع إلقاء المخلفات داخل السيارات أو بالمواقف، مع إلزام جميع سيارات الميكروباص بتوفير سلة قمامة داخل السيارة للحفاظ على البيئة وتحقيق مستوى أفضل من النظافة العامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تطوير المواقف لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فقط، بل يشمل تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير المواقف ورفع كفاءتها، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات التنظيمية والرقابية، بما يضمن توفير خدمة نقل حضارية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وناشدت محافظة كفر الشيخ المواطنين التمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الخط الساخن (114)، والخط الأرضي لغرفة العمليات وإدارة الأزمات (0473220792)، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وكذلك الخط الساخن لإدارة المرور (136)، والخط الأرضي (0473232297)، وذلك على مدار 24 ساعة.