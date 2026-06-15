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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غداً .. فصل الكهرباء عن قرية كفر العجمي وتوابعها بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء - في بيان اليوم الإثنين - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية كفر العجمي وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

كفر الشيخ فصل الكهرباء فصل الكهرباء بيلا

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